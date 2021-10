“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios", dijo Infantino

.

Asimismo, convocó una cumbre para el 20 de diciembre con el objetivo de estudiar "el futuro del fútbol" y especialmente su controvertida propuesta de organizar el Mundial c ada dos años en vez de cada cuatro, anunció la organización con sede en Zúrich este miércoles.