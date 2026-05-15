México (F) Sorteo Copa Mundial Femenina Sub-20: México comparte grupo con anfitrión Polonia Todo está listo para el torneo a celebrarse del 5 al 27 de septiembre en Polonia.

Video Este es el grupo de la Selección Mexicana Femenil para el Mundial

Se llevó a cabo el sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 y Selección Mexicana Femenil conoció su grupo y rivales de cara al inicio del certamen.

Las 24 selecciones participantes conocieron sus grupos y rivales en fase de grupos tras llevarse a cabo el sorteo en Lodz, Polonia, país anfitrión del torneo a disputarse del 5 al 27 de septiembre del presente año.

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La Selección Mexicana quedó sorteada en el Grupo A junto a las anfitrionas polacas, Argentina, y Benín, mientras que las campeonas defensoras, de la República Popular Democrática de Corea, comenzarán la defensa del título en el Grupo E junto a Colombia, Costa Rica y Portugal.

Así lucen el resto de los grupos:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Polonia, México, Argentina, Benín Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador

Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia