Sorteo Copa Mundial Femenina Sub-20: México comparte grupo con anfitrión Polonia
Todo está listo para el torneo a celebrarse del 5 al 27 de septiembre en Polonia.
Se llevó a cabo el sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 y Selección Mexicana Femenil conoció su grupo y rivales de cara al inicio del certamen.
Las 24 selecciones participantes conocieron sus grupos y rivales en fase de grupos tras llevarse a cabo el sorteo en Lodz, Polonia, país anfitrión del torneo a disputarse del 5 al 27 de septiembre del presente año.
La Selección Mexicana quedó sorteada en el Grupo A junto a las anfitrionas polacas, Argentina, y Benín, mientras que las campeonas defensoras, de la República Popular Democrática de Corea, comenzarán la defensa del título en el Grupo E junto a Colombia, Costa Rica y Portugal.
Así lucen el resto de los grupos:
- Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania
- Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador
- Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia
- Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal
- Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia
Entre las selecciones debutantes estarán Benín, Ecuador, Nueva Caledonia, las anfitrionas Polonia, Portugal y Tanzania. Mientras tanto, Corea del Norte y Estados Unidos buscarán conquistar un histórico cuarto título.