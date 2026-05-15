    México (F)

    Sorteo Copa Mundial Femenina Sub-20: México comparte grupo con anfitrión Polonia

    Todo está listo para el torneo a celebrarse del 5 al 27 de septiembre en Polonia.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Este es el grupo de la Selección Mexicana Femenil para el Mundial

    Se llevó a cabo el sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 y Selección Mexicana Femenil conoció su grupo y rivales de cara al inicio del certamen.

    Las 24 selecciones participantes conocieron sus grupos y rivales en fase de grupos tras llevarse a cabo el sorteo en Lodz, Polonia, país anfitrión del torneo a disputarse del 5 al 27 de septiembre del presente año.

    PUBLICIDAD

    La Selección Mexicana quedó sorteada en el Grupo A junto a las anfitrionas polacas, Argentina, y Benín, mientras que las campeonas defensoras, de la República Popular Democrática de Corea, comenzarán la defensa del título en el Grupo E junto a Colombia, Costa Rica y Portugal.

    Así lucen el resto de los grupos:

    • Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín
    • Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania
    • Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador
    • Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia
    • Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal
    • Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

    Entre las selecciones debutantes estarán Benín, Ecuador, Nueva Caledonia, las anfitrionas Polonia, Portugal y Tanzania. Mientras tanto, Corea del Norte y Estados Unidos buscarán conquistar un histórico cuarto título.

    Relacionados:
    México (F)

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    Consuelo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX