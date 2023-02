Raúl Ruidíaz y Seattle Sounders, ante el "desafío más grande"

Si bien la Liga de Campeones de la Concacaf ayudó a Seattle Sounders a alcanzar la posibilidad de estar en este escenario mundial, la temporada 2022 no terminó de la mejor manera, luego de que el equipo por primera vez no lograra clasificar a los Playoffs de la MLS. Fueron 13 años consecutivos de estar en la postemporada, algo solo igualado por New York Red Bulls, que finalizó en la cuarta posición de la Conferencia Este el año pasado.