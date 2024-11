La incertidumbre y molestia por la posible no inclusión de Pachuca y León en el torneo se generó a raíz del reglamento que se estipula que no podrán participar equipos que formen parte de una multipropiedad; es decir, que los dueños formen parte del mismo grupo o consorcio como lo es el Grupo Pachuca.

“Qué más te puedo decir, al no tener ninguna resolución aún no puedo hablar al respecto. Estamos esperando la resolución. No puedo hablar de algo si no hay resolución. Nosotros lo ganamos dentro de la cancha y esperemos que respeten nuestro lugar.