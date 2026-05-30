Mundial de Clubes Estos son los equipos clasificados al Mundial de Clubes 2029 Conoce a los clubes que han conseguido su clasificación al torneo de la FIFA y que contará, al momento, con 32 participantes.

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Estos son los clasificados al momento al Mundial de Clubes 2029 con dos equipos definidos mexicanos confirmados al momento de los 32 que participarán bajo el actual formato del torneo de la FIFA y tras una primera edición en 2025 en Estados Unidos donde Chelsea fue campeón.

Aún hay sede y fechas por definir para su realización, pues ahora la periodicidad del torneo es de cada cuatro años. Al momento van siete equipos clasificados a la segunda edición del Mundial de Clubes bajo el actual formato.

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ASÍ SON LOS CUPOS PARA EL MUNDIAL DE CLUBES 2029

La UEFA es la confederación con mayor cupo para el próximo torneo internacional de la FIFA a nivel de equipos con 12 boletos por asignar. PSG es el primer clasificado de esa zona tras vencer en la Final de la UEFA Champions League al Arsenal.

La Conmebol es la segunda confederación con más cupos para la edición de 2029 con seis y es Flamengo el primer clasificado tras ganar la Copa Libertadores del 2025.

Le siguen la Concacaf, Asia y África con cuatro cupos cada una. Oceanía tendrá sólo un cupo y se definirá por el mejor clasificado en el Ranking de su confederación entre 2026 y 2028. El último cupo es para el país anfitrión, que está por definirse.

Estos son los equipos clasificados al momento para el Mundial de Clubes 2029: