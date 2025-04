Faitelson sobre Grupo Pachuca: "Mintió y le sacaron sus trapitos al sol"

“Quedó más claro que nunca y que lo entienda Jesús Martínez, a quien por cierto le abrí los micrófonos de TUDN y me dijo que no… que quede claro no es una campaña contra grupo Pachuca, contra Jesús Martínez, no. También va para grupo Orlegi, grupo Salinas y Caliente, la FIFA, entiendanlo bien, considera la multipropiedad una ilegalidad”, apuntó Faitelson.