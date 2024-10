El Inter Miami, que ganó la Leagues Cup de 2023, no participó en la Copa de Estados Unidos de esta temporada y dio prioridad a la Liga de Campeones de CONCACAF.

La petición de Tebas Javier Tebas, pidió esta semana a su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, que retire el Mundial de clubes de 2025 , porque "no es necesario para los jugadores, ni para los clubes, ni para la FIFA y lo único que hace es desorganizar".

"Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya", reclamó.