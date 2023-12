Fan sorprende y ofrece paraguas a Marcelo Bielsa en pleno partido

Mientras se disputaba dicho encuentro empezó a caer una fuerte lluvia y, tras darse cuenta de la presencia del estratega argentino en una de las tribunas, Shulay Cabrera , un popular comediante uruguayo, decidió, a pesar de no estar seguro de la reacción del técnico, irse donde estaba el DT y compartirle su sombrilla.

Cabrera, con cámara en mano, se le acercó a Bielsa y le dijo: "Marcelo, me parece de orden venir y ponerle el paraguas no puedo verlo así. Usted se ríe pero es verdad. Lo estoy mirando desde hoy y digo '¿Cómo el técnico de nuestra selección va a estar sin paraguas?'. ¡Ya está! Yo dije 'O me putea o se ríe".