Falcao dedica su primer gol en Millonarios a fan que recibió la eutanasia

Antes de morir, Acosta recibió una videollamada de Radamel Falcao, uno de sus máximo ídolos, quien al enterarse de su situación, no dudó en hacerle una promesa: dedicarle su primer gol con el Millonarios.

“Llevo muchísimo tiempo soñando esto, me tocó irme del país muy joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando hice el gol no sabía qué hacer, pero puedo decir que fue muy emocionante y me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”, expresó el Tigre al término del partido.