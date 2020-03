Exportero del Barcelona, en estado crítico por el coronavirus

La mujer de Rustu fue muy criticada pues regresó de un viaje a Estados Unidos y no cumplió las normas de cuarentena para ir al salón de belleza en el que trabaja, lugar donde supuestamente provocó más contagios, aunque ella asegura que dio negativo en el test.

"Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rüstu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", dijo Isil.