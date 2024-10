Exjugador del Real Madrid se tatúa nombre de su hija y descubre que no es el padre

Vinícius Tobias dio mucho de que hablar en 2022 cuando el Real Madrid anunció su fichaje proveniente del Shaktar Donetsk como posible reemplazo de Dani Carvajal en el lateral derecho, pero ahora es noticia por un tema no propiamente relacionado con el futbol.

Y es que la exnovia del actual futbolista de Shaktar, la influencer Ingrid Lima , anunció en un video que la hija que tuvo no es del defensor brasileño .

"Como ya todo el mundo sabe, Vinícius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y venidas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un examen de ADN y Maite no es hija de Vinicius", desveló Ingrid Lima en se cuenta de Instagram, dejando claro que la pequeña nacida el pasado 8 de octubre no es de Vinícius Tobias.