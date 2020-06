Exjugador de Tigres asegura que fue secuestrado por extraterrestres

Guillermo Marino , ex mediocampista de Tigres , aseguró haber sido secuestrado por extraterrestres, según lo reveló Gustavo Lorenzetti , excompañero suyo en la Universidad de Chile .

“Ahora lo van a empezar a llamar de canales de otro tipo de información y no de deportes. Él dice que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres y te daba la explicación de qué sintió y todo. Hay casos en los que el jugador dice ‘me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres’, pero Guille no es de esa clase de jugadores. Él es muy correcto", destacó en diálogo con el programa Lado B.