Patrice Evra asegura que hay al menos dos homosexuales por cada equipo en el futbol

"Tiene una buena educación. Me gustaría ver a Kylian salirse del camino.. Lo quiero, pero es demasiado limpio y eso esconde algo. Cuando le oigo hablar, siento que estoy escuchando a un político. Espero que en el terreno de juego piense en el equipo y no en sus objetivos personales, porque la estrella es el equipo, no un solo jugador", dijo en 'Le Parisien'.