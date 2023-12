Thibaut Courtois renuncia a jugar la Eurocopa 2024 con Bélgica.

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid que el último agosto sufrió una grave lesión, u na rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, señaló que su recuperación va "muy bien", pero que no estará al 100 % para la Eurocopa , por lo que no estará en esta cita.

"(¿Recuperación?) Muy bien. Todo va según lo planeado, incluso un poco mejor de lo esperado en realidad. Por ejemplo, normalmente solo podría empezar a caminar a partir de los cuatro meses, pero he estado trabajando en ello durante una semana. Tampoco he tenido ningún contratiempo desde la cirugía. Ahora es cuestión de tener paciencia", confesó Courtois, en una entrevista al medio belga 'Sporza'.

Courtois, al igual que el Real Madrid, señala que no desea marcarse una fecha concreta para volver a jugar: "El club ha dejado muy claro que quiere que me recupere al 100% y que no vuelva demasiado pronto. No quiero traicionar esa confianza. Si no juego más partidos esta temporada, está bien".