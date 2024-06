"No ha habido otro jugador en la historia del futbol con seis Eurocopas. Es importante entender lo que aporta un jugador. Cristiano aporta experiencia, aporta ocasiones, una forma de abrir espacios.

"Tuvo tres tiros a portería, el que más tiró en el primer partido de esta Eurocopa . Trabaja duro. Es un jugador de área muy importante. En el gol de Francisco, el espacio se abre porque Cristiano está en el área. Cristiano es importante para nosotros. No somos un equipo de juego directo, sino que queremos llegar al último tercio con cinco, seis jugadores", apuntó.

Rafael Leo lanza advertencia pese a que Portugal cuenta con Cristiano Ronaldo

Rafael Leao , extremo de la selección portuguesa, advirtió este viernes de que su equipo no puede "darle espacios a Turquía", porque jugadores como Arda Güler o Hakan Çalhanoglu pueden "marcar la diferencia", en el duelo de este viernes en la segunda jornada del Grupo F de la Euro 2024 con el ambiente "difícil", en contra del conjunto luso.

"No podemos darles demasiados espacios porque individualmente pueden marcar la diferencia", avisó en la víspera el futbolista del Milan, que no habló de su continuidad o no en el equipo italiano, porque está "centrado en un encuentro muy importante" como el de este viernes, en el que la selección portuguesa se juega la clasificación y el liderato de su cuarteto.