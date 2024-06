El campamento de República Checa se topó con dos noticias este lunes, una buena y una mala. Por un lado, el mediocampista, Antonin Barak, ya está listo para retomar una posible titularidad en el partido decisivo del Grupo F contra Turquía, tras superar un virus, mientras que el delantero Patrik Schick está en duda por una dolencia muscular sufrida en el empate con Georgia.

El goleador checo se retiró lesionado en el minuto 68 del partido del sábado, fue sometido a una resonancia magnética y sigue en la concentración del equipo, a la espera de su evolución para ver si puede jugar contra Turquía o, en el caso de lograr la clasificación, hacerlo más adelante.

También es incierto para el participar en duelo de este miércoles el lateral Lukas Provod.

Barak, que compareció en rueda de prensa, ya está disponible para ver acción el virus que lo afectó, y dijo que siente listo al cien por cien para el próximo encuentro de Chequia.

"No sé de dónde salió (el virus). Tal vez del aire acondicionado, de lo que sea... No tiene sentido preocuparse por eso ahora. Los médicos no sabían cómo iba a reaccionar el cuerpo durante el partido, no me sentía del todo en forma", añadió.

"Fue positivo que mi cuerpo reaccionara bien a los pocos minutos que pasé en el campo durante el partido contra Georgia. No me dolían los músculos ni había síntomas de fatiga. También me sentí muy bien en el entrenamiento de este lunes, estaré al cien por cien para el partido contra Turquía", confirmó el centrocampista de la Fiorentina.

"Aprecio cómo el equipo me apoyó y me dio energía el sábado antes de Georgia, cuando quedó claro que no podía jugar desde el principio. En general, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí”, señaló.

En la República Checa están conscientes que no han tenido la mejor actuación en la Eurocopa, luego de perder con Portugal y apenas empatar con Georgia, pero confían en sacar un buen resultado de la ‘final’ contra Turquía para clasificar a Octavos de Final.

También tenemos hambre de hacer un buen torneo. Después de dos partidos, es comprensible que estemos un poco decepcionados con tener un punto, pero seguimos dependiendo de nosotros. Tenemos muchas ganas de seguir adelante", sentenció Barak.

