De momento, Cristiano Ronaldo no ha tenido mucha suerte de cara al gol. No ha marcado y falló un penalti en Octavos de Final ante Eslovenia que podría haber evitado una tanda de penaltis que finalmente ganó Portugal. Su entrenador, preguntado por la importancia del atacante luso, alabó al exjugador del Real Madrid.

Preguntado por la Final de la Eurocopa de 2016 que Portugal ganó 1-0 a Francia, dejó claro que no le gusta comprar a diferentes generaciones e indicó que como actual seleccionador del combinado luso, le gustaría crear "recuerdos increíbles".

"No me gusta comparar la generación de 2016 con esta generación. Esta generación está haciendo un camino diferente y espero que las futuras generaciones la recuerden como se recuerda a la anterior. Todos los jugadores están preparados, puede haber dudas pero tenemos a 23 jugadores de campo listos para demostrar su calidad y habilidades. No es una cuestión de calidad, sino de psicología", comentó.