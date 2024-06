Polonia vs. Austria: A qué hora y dónde ver el partido de la Eurocopa 2024

Fecha: viernes 21 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín

Hora: A las 12:00 pm ET, 11:00 am CT y a las 9:00 am PT en los Estados Unidos. En México a las 10:00 am tiempo del centro de México.

Dónde ver: El partido lo puedes ver por Izzy y Sky en México. Mientras en USA por ViX.