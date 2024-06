Países Bajos vs. Austria: Horario y dónde ver el partido de Eurocopa 2024

Países Bajos es el favorito en el papel, pero Austria puede echar a perder la fiesta, La Naranja Mecánica es un equipo sólido y mucho más equilibrado, pero no pudo romper a una Francia que no contaba con Mbappé.

PAISES BAJOS VS. AUSTRIA: HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE LA EUROCOPA 2024

Horario: El partido iniciará a las 11:00 AM ET de Estados Unidos, 10: 00 AM en el CT y 8:00 AM del PT; en México será a las 10:00 AM del CT.