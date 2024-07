El español Pedri, baja en la Final de la Euro 2024 por lesión tras sufrir en Cuartos de Final un esguince de rodilla, le pidió a sus compañeros que le hagan "campeón de Europa" derrotando a Inglaterra este domingo en el Estadio Olímpico de Berlín.

Han sido días difíciles para Pedri al volver a estar lesionado y verse incapacitado para poder ayudar a la selección española, con la que no jugaba desde el Mundial Qatar 2022. Por su cabeza aún pasa la acción con Toni Kroos que le lesionó en los primeros compases del duelo de Cuartos que había comenzado muy enchufando con una ocasión de gol.

"Es una jugada rápida, cuando caigo al suelo ya siento que algo va mal, que algo en la rodilla lo noto diferente. Un palo, pero son cosas que pasan", lamentó. "Venía de una temporada complicada para mí, había tenido muchas lesiones, no he tenido esa continuidad que me gustaría. Cuando pasan estos percances, te replanteas muchas cosas", confesó.

📹 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 | ¡¡Que me hagan campeón de Europa 😁!!



Convivimos con @Pedri y vemos cómo es su día a día en la concentración de la @SEFutbol tras su lesión.



🗣️ "Esta familia merece ganar la final, me han apoyado mucho".



"Esta familia merece ganar la final, me han apoyado mucho".

"Cuando me pasó me quería quedar en el banquillo, pero me dijeron que entrase para verme, para ver qué tal estaba y para hacerme algunas pruebas con el doctor. En lo que estaba pensando era en salir a animar a los compañeros, estaba seguro de que Dani (Olmo) lo iba a hacer de 10, que el equipo lo iba a dar todo y que íbamos a pasar de ronda seguro", añadió.

Desde ese momento el proceso por el que ha pasado Pedri, que decidió seguir viviendo la experiencia de su segunda Eurocopa con sus compañeros, no ha sido sencilla al no poder entrenar y saber que se perdería semifinal y, si se ganaba, la final.

"Los primeros días son los peores siempre. Cuando casi no puedes ni caminar, tienes mucho dolor. Te replanteas muchas cosas, por qué te pasa siempre a ti, en qué puedes mejorar. En este caso fue un golpe y ahí poco se puede mejorar, pero siempre intentas buscarle el lado positivo, te va a servir para intentar mejorar y superar las pequeñas piedras que están en tu camino, te hará más fuerte", reflexionó.

El cuerpo técnico encabezado por el seleccionador Luis de la Fuente sorprendió a Pedri con un vídeo en una charla previa a semifinales. "Ese momento pasé bastante vergüenza", confesó. "Fue un poco inesperado, sobre todo porque primero pensé que no tenía que estar en la charla para empezar el fisio. Luego me llamaron, llegué tarde, todo el mundo estaba esperando ahí dentro. Me dio un poco de vergüenza, no me gusta verme en vídeo, pero fue bonito que todos estemos tan unidos".

Y agradeció el cariño que ha recibido de todo el grupo. "Todos se preocupan, me preguntan cómo va la recuperación. Es muy bonito, aquí dentro somos una familia y es lo que nos ha llevado a estar en la Final. Nos merecemos ganarla por la familia que somos. Estoy seguro de que van a darlo todo. ¡Que me hagan campeón de Europa!", deseó.

