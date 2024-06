Inglaterra empató 1-1 ante Dinamarca por el Grupo C de la Eurocopa 2024 en Frankfurt, en un partido en el que volvió a carecer de idea y de buen juego.

Los inventores del futbol, como se autodenominan los ingleses, no carburan a pesar de tener un equipo plagado de estrellas, con una combinación de experiencia y juventud.

Dinamarca empató al 34' con un golazo de Morten Hjulmand con disparo desde fuera del área que no pudo contener Jordan Pickford. La anotación de los vikingos fue similar a la de Marcelino Bernal con la Selección Mexicana ante Italia en el Mundial Estados Unidos 1994.

La gran incógnita fue que Cole Palmer, elemento del Chelsea, no tuvo minutos, un jugador que pudo ser desequilibrante y aportar algo más de los que ingresaron al terreno de juego.

Inglaterra vs. Eslovenia y Dinamarca vs. Serbia serán los partidos que definan los clasificados del Grupo C de la Eurocopa 2024 a los Octavos de Final, donde ya está Alemania.