Preguntado por si ha olvidado el Mundial de Qatar 2022, en el que Alemania fue eliminada en la fase de grupos, dijo que aquello que sucedió hace año y medio "no es una preocupación" para él, sólo para la prensa que pregunta sobre ello.

Y también se verá las caras con un delantero de la Bundesliga como Jonas Wind, a quien definió como un delantero "con gran calidad" al que no se puede "desactivar por completo" durante los 90 minutos del partido.

Finalmente, habló sobre su relación con el seleccionador Julian Nagelsmann, que no confió en él cuando llegó al cargo para sustituir a Hansi Flick: "Por supuesto, eso me hizo dudar. He sido constante y por eso estoy aquí. Estoy orgulloso y es una recompensa por mis logros", concluyó.