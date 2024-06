Landon Donovan está en boca de todos por la nueva imagen que presentó como analista de televisión durante la Eurocopa 2024 en el partido de Austria vs. Francia que ganó el cuadro galo .

Mike Magee , exjugador de futbol y compañero de Donovan en LA Galaxy de la MLS , publicó una conversación donde se burla de él por su nuevo look.

"LD (Landon Donovan) revisa Twitter lo antes posible y probablemente despidas a tu peluquero", fue cómo inició la charla Magee en chat personal. Landon respondió: "¿Dónde estabas hace 7 horas? Me sometí a un procedimiento de trasplante de cabello hace dos semanas y me dijeron que no aparecería en la cámara".