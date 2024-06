Los encuentros que abrieron la segunda fase del torneo continental fueron Suiza vs. Italia y Alemania vs. Dinamarca .

Los juegos de Octavos de Final que faltan por disputarse son: Inglaterra vs. Eslovaquía; España vs. Georgia; Francia vs. Bélgica; Portugal vs. Eslovenia; Rumania vs. Países Bajos y Austria vs. Turquía.