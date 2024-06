Serbia se emociona de jugar ante Bellingham, "el futuro Balón de Oro"

"Es un gran tipo. Definitivamente ganará el Balón de Oro en el futuro. Juega impresionante, aunque es joven, es fuerte, tiene calidad, todo eso lo demostró en el Real Madrid. No hay que darle mucho espacio, es un jugador muy importante para la selección inglesa. Ya veremos el domingo. En defensa, por supuesto, tenemos que tener cuidado y mostrar todo lo que hicimos durante nuestros entrenamientos", dijo.

El técnico serbio reconoció que sabe todo del sistema inglés y sus jugadores. En ese aspecto, declaró que "no hay sorpresas" porque su equipo tiene toda la información posible. Sin embargo, dejó claro que si Serbia "no hace su trabajo", no tendrá nada que hacer ante el cuadro británico.