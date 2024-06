Maatsen reemplaza a Frenkie de Jong en convocatoria de Países Bajos

Ian Maatsen , jugador del Borussia Dortmund alemán la mitad de la última campaña cedido por el Chelsea , ha sido convocado por Ronald Koeman , técnico de la selección de Países Bajos , para reemplazar al barcelonista Frenkie de Jong, que no podrá disputar la Eurocopa de Alemania 2024 al no estar completamente recuperado de sus problemas de tobillo . Maatsen entró en la primera preselección pero finalmente no fue incluido en la primera lista de 26 pese a ser uno de los mejores jugadores del Dortmund en la última Champions League, en la que llegó a disputar la final de Wembley ante el Real Madrid .

Ahora entra en el equipo ante los problemas de De Jong, que no ha podido jugar desde abril. "Aunque inicialmente se esperaba que estuviera listo para jugar durante la fase de grupos un examen programado ayer y hoy mostró que el tobillo aún no es lo suficientemente resistente, por lo que debido a que su recuperación llevará más tiempo se decidió que Frenkie de Jong no jugará la Eurocopa", señaló la Federación Neerlandesa de Fútbol, que no precisa si se sustituirá también al otro lesionado, Teun Koopmeiners.