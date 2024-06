"Leí una frase de Kevin de Bruyne que decía que Francia era la favorita. Tratan de poner la presión de nuestro lado. Pero no es cierto. No hay favorito. Está al 50-50", valoró en rueda de prensa en la ciudad alemana de Paderborn, el lugar donde está concentrada la selección francesa durante la Eurocopa 2024.

Enfrente estará Romelo Lukaku. "Es el delantero más fuerte contra el que he jugado. Tiene muchas cualidades, pero la selección de Bélgica no es sólo él. Es un equipo. Confío en nuestro equipo. Va a ser un partido difícil, porque tienen ahí la revancha del Mundial 2018. Tenemos que estar preparados", explicó sobre el atacante, al que ya ha marcado en Inglaterra, con la fórmula de no entrar "en contacto con él" hasta el momento oportuno.

Konaté ha sido suplente, sin minutos, hasta ahora en los tres encuentros de la Eurocopa 2024. "Está claro que vine con mucha esperanza a esta competición, pero es parte de las cosas del futbol. No he jugado mucho últimamente y me faltaba ritmo. Lo he sentido en los entrenamientos. También lo vio el entrenador. Hablamos y sé cuál es mi lugar desde el primer partido", dijo.