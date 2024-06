"Sé que gente como yo es necesaria en puestos de liderazgo porque refleja una nueva realidad en Alemania . Puede que nuestro aspecto sea diferente , pero también somos alemanes . Sé que puedo ser un modelo a seguir. Pero no quiero insistir demasiado en ello", dijo en una entrevista que publica "Spiegel" este jueves.

Aseguró que poder llevar el brazalete negro, rojo y dorado de capitán de la selección alemana "es una sensación muy bonita ", al tiempo que apuntó que no le quiere dar mucha importancia al hecho de tener orígenes migratorios , porque no fue esa la razón que le convirtió en líder del equipo .

"Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Se trata de cómo me ven los compañeros y entrenadores. Sólo te conviertes en capitán si tu equipo te ve y reconoce como una persona abierta, honesta y buena. La distinción responde a los que represento como persona, no a mis orígenes", dijo.