Luis De la Fuente afirma que España se juega “mucho prestigio” ante Albania

Pese al problema muscular que impedirá de nuevo a Nacho Fernández jugar ante Albania, tras perderse el duelo ante Italia, De la Fuente defendió que no sufre ningún problema en el centro de la zaga y no piensa en improvisar con ningún jugador para dar descanso a Robin Le Norman o Aymeric Laport e.

Marc Cucurella siento "orgullo" por lo que vive con España

"Estoy contento, es fruto de mucho trabajo. He tenido un año duro, tuve una lesión importante, pero al final he trabajado mucho y ha llegado esta oportunidad.

La he disfrutado mucho y he sentido mucho orgullo. Haciendo este partido y disfrutando creo que este partido va a marcar un antes y un después", reconoció enfocando su actuación ante Italia.

"Nadie me ha regalado nada, estoy aquí por mi trabajo, por méritos propios y no ha sido un camino fácil. He tenido que sudar y trabajar mucho. Todo lo que he conseguido ha sido por trabajo y merecimiento", defendió.