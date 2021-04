Estados Unidos le niega la entrada el hondureño Rambo de León

El jugador hondureño Julio César 'Rambo' de León no pudo Ingresar a los Estados Unidos luego de que las autoridades decidieron no darle ingreso por problemas con su visado.

"Mi visa esta por expirar y la tengo que renovar, aparte estoy metiendo un permiso de trabajo y no me quería complicar. Me dijeron que mejor regresara para no afectarla. Espero viajar dentro de siete u ocho meses cuando me toque la renovación", explicó Julio César de León al Diario Diez de Honduras.