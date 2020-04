Especialistas: Futbol debe jugarse sin aficionados hasta 2021

"Lo que la gente necesita entender, epidemiológicamente hablando, es que cada persona que sumas añade riesgo. Si hay cinco personas es más peligroso que si hay dos, 10 es más peligroso que cinco, 500, más que 10. 60 mil es muy, muy peligroso. Como científico, odio decir que estoy al 100 por ciento seguro de algo, pero estoy más cerca del 100 por ciento que nunca de que no podemos volver a llenar los estadios hasta que tengamos una vacuna, punto", comentó al diario The Times.

El Doctor Carlos Alberto Arenas Díaz , especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en España, resaltó en entrevista al diario Marca, aseveró que el deporte al ser pasional no impedirá abrazos o tocar superficies infectada.

“No creo que haya inmunidad de grupo suficiente para hacer estos eventos porque lo importante no es lo que respiras sino lo que tocas. Es una transmisión más sutil que el área. La gente que se pone la mascarilla se cree que va protegida y no. O se pone los guantes, pero luego no se lava bien las manos o se toca la cara con ellos contaminados. Además, la gente en el estadio se excitará y se abrazará... porque en los deportes hay mucha emoción. Si se guardase la distancia de seguridad estaría bien, pero lo veo realmente complicado".