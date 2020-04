El noruego concedió una entrevista a Four Four Two donde se refirió a lo que vendría para él después de su permanencia con el Borussia Dortmund .

"No hablo de eso. Puedo hablar de mí y de mi club, aunque siempre es agradable cuando los clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien. Ganar la Champions con el Dortmund. Sería un sueño muy agradable”,

"Me gusta su mentalidad y cómo ve cosas diferentes a los demás. Creo que siempre he tenido esa confianza también. También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país, lo cual no es fácil, pero siempre entra y marca goles, desde el primer segundo", sentenció.