Edson Arantes do Nascimiento ‘Pelé’ aún no puede creer el fallecimiento de su amigo Diego Armando Maradona y, a través de una emotiva carta en sus redes sociales, le dijo por primera vez “te amo” a la leyenda argentina que partió de la vida terrenal a los 60 años por una insuficiencia cardíaca.

Pelé le expresó su cariño a Maradona y le prometió que cuando se vuelvan a encontrar jugarán en el mismo equipo y celebrará, no por anotar un gol, sino porque podrá abrazar a su amigo.

“Tu trayectoria fue marcada por la honestidad. Siempre has declarado tus amores y desamores a los cuatro vientos, y con esa manera tuya, enseñaste que tenemos que amar y decir ‘te amo’ más seguido. Tu partida rápida no me dejó decir, así que solo lo escribo: Te amo, Diego. Mi gran amigo, muchas gracias por nuestro viaje. Un día en el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo y será la primera vez que voy a golpear el aire sin estar celebrando un gol, será porque finalmente podré abrazarte de nuevo”, externó.