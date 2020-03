El Twitch Stream Aid 2020 supera los 2 millones de dólares recaudados

El Twitch Stream Aid 2020 que se está celebrando este 28 de marzo de las 10 am a las 10 pm, tiempo del centro, reúne a estrellas del mundo de la música, gaming y deportes, entre los cuales destacan Inter Miami CF, Charlie Puth, Diplo, Don Diablo, Thalia, Elie Goulding, John Legend, Rita Ora, Steve Aoki, Jonathan Russell of The Head and The Heart, Sameer Gadhia of Young the Giant, entre otros.