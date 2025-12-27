Roberto Hernández El mexicano Roberto Hernández dirigirá a otro club grande de Guatemala Fue oficializado como nuevo entrenador de este equipo guatemalteco, en sustitución del local Amarini Villatoro.

El mexicano Roberto Hernández fue oficializado como nuevo entrenador del Xelajú MC de Guatemala, en un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa para el club altense tras la salida de Amarini Villatoro.

La directiva confió en la experiencia del técnico de 57 años para encarar los desafíos inmediatos del equipo, con el torneo Clausura 2026 como primer objetivo, previsto para iniciar en enero próximo.

Hernández llega a Xelajú luego de un paso breve por Comunicaciones, uno de los clubes históricos del país, donde dirigió entre julio y octubre y acumuló 11 puntos en 12 partidos disputados.

Pese a ese antecedente reciente, el entrenador cuenta con un recorrido que ya dejó huella en el fútbol guatemalteco.

En su palmarés local figura el título de la Liga Mayor obtenido con Malacateco en 2021, campaña que consolidó su nombre en la región. Ese logro se sumó a su experiencia previa en el fútbol mexicano, donde dirigió al Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Liga de Expansión y también al Morelia en la primera división.