"¿Quién lo mejor, Chicharito en F1 o tú en MLS?", es la pregunta a Checo Pérez donde responde: "Yo en la MLS, soy un muy buen delantero. Soy como Chicharito, no somos buenos jugadores, pero sabemos como posicionarnos para hacer goles. Chicharito es un más alto nivel".

"Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente, yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, nunca he manejado uno por cierto", analiza Chicharito antes de hacer la increíble propuesta.