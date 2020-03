El coronavirus logró algo "imposible" para el futbol

El coronavirus logrará algo que el futbol no pudo hacer en la carrera de José Sand , que no es otra cosa que el retiro, o al menos así lo confesó el atacante quien es leyenda en Argentina y formara parte de los Xolos de Tijuana .

"El futbol no me pudo retirar y el coronavirus parece que me va a hacer dejar", dijo a Radio La Red el elemento que ronda ya los 40 años.