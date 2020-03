Efraín Juárez: “Tenía un par años que no estaba disfrutando el futbol”

El mexicano Efraín Juárez, parte del cuerpo técnico del New York City en la MLS, habló sobre la situación que vive en el futbol mundial ante la crisis por coronavirus que ha detenido la actividad del futbol mundial.

El exlateral se retiró como futbolista profesional después de 12 años en los que militó en Pumas, Celtic de Glasgow, Zaragoza, Vancouver, entre otros y en entrevista para TUDN reveló el momento por el que atraviesa en su carrera.

“Estoy feliz, muy emocionado de esta nueva etapa. Se me dio la oportunidad de estar en un cuerpo técnico. Los últimos días en Nueva York han sido complicados, tanto en la ciudad como en el club. El jueves nos dan la noticia, estamos en cuarentena.

“Me asusté muchísimo, no te imaginas que una ciudad en Nueva York pueda estar apagada, del sábado para acá, se cierra todo a las 08:00 de la noche. Me parece que en México no se han tomado las medidas necesarias, pero de este lado, realmente se está tomando mucha precaución y ojalá podamos ser consientes en México de que se pueda solucionar”, comentó.

Efraín Juárez confesó que durante los últimos dos años se había replanteado su carrera, hasta que llegó la oportunidad de pertenecer al club estadounidense desde otra posición y no dudó en tomarla.

“Tengo que aceptarlo, tenía un par años que no estaba disfrutando mucho el futbol y los últimos meses no lo estaba disfrutando mucho. Me había alejado de los reflectores, de la presión, sobre todo de la oportunidad.

“Me duele aceptarlo, pero cuando no disfrutas creo que la profesión que te puede dar la vida, creo que algo está mal. Tomé la decisión de estar en un cuerpo técnico de la MLS. Me parece que el futbol ha sido muy bondadoso conmigo y me ha dado la oportunidad de estar envuelto desde otro rubro”, confesó.

