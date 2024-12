Todo indica que el paso de Efraín Juárez por Colombia puede ser todo menos tranquilo . El estratega mexicano de Atlético Nacional , aunque no ha sido el protagonista, volvió a vivir otro incidente durante el juego de ida de la Final de la liga de aquel país ante el Tolima .

"Me duele porque son como mis hijos, y eso sí yo no lo puedo permitir. Que un entrenador de otro equipo le llame de una m anera tan fea a un jugador mío y eso me entristece más allá del partido, más allá de las circunstancias", aseguró el mexicano en la conferencia de prensa tras el juego.