La selección Sub-23 de los Estados Unidos dio a conocer una convocatoria de 31 futbolistas para un training camp donde no aparece el jugador del LA Galaxy, Efraín Álvarez , que cuenta con nacionalidad mexicana también.

Pese a no aparecer en esta concentración de será de algunos días, Jaso Kreis, técnico de la Sub-23 deberá recortar de estos 31 a 20, si no es que menos si incluye jugadores que no estén en el listado como Efraín Álvarez.