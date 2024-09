Lo hizo en una rueda de prensa organizada en Nueva York en la que estuvo acompañado por la presidenta de la Federación de Futbol de Estados Unidos ( USSF ), Cindy Parlow Cone, y el director deportivo Matt Crocker, en la que expresó su orgullo por ser el primer entrenador latino en tomar las riendas del Team US A, a falta de menos de dos años para el Mundial de 2026 que el país norteamericano organizará junto a México y Canadá.

" Dicen que no hay tiempo para prepararnos, lo que yo digo es que pienso que tenemos tiempo suficiente, no quiero traer excusas. El futbol es así, tienes que tocar el botón correcto. Los jugadores son inteligentes, pueden jugar de forma distinta. Tenemos que creer, tenemos que creer que podemos ganar, que podemos ganar el Mundial, porque si no va a ser complicado", dijo.