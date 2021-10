“Es complicado, porque no se puede igualar a la Champions League. La historia de equipos como el Juventus, el Manchester United... Quiero ver nuestra liga al más alto nivel, compitiendo con el Real Madrid, pero también entiendo lo difícil que es. Los chicos crecen queriendo jugar al más alto nivel y no puedes tener una Champions en América. Sería increíble que algún día los niños crezcan queriendo jugar en un equipo de aquí y no en el Real Madrid o el Barcelona”, afirmó el exatacante.