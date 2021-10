Después de medirse a Jamaica en Austin, Texas este jueves, Estados Unidos visitará a Panamá el domingo. Berhalter adelantó que el portero Zack Steffen y el lateral Antonee Robinson no realizarán el viaje debido a las restricciones sanitarias de la Premier League y que podría tener hasta cuatro bajas porque uno de sus jugadores no está vacunado y otro apenas tiene una de dos dosis -no reveló los nombres-.