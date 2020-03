"Traté de verlo más desde la perspectiva del equipo, pero no pude evitar pensar en mí misma con todo el estrés que está causando el coronavirus, además de tratar de recuperar la condición en tan poco tiempo".

Asimismo, la delantera comentó que ser madre no le impide continuar su carrera, puso el ejemplo de otras competidoras que se mantienen en nivel tras dar a luz y dijo tener el respaldo necesario para continuar.

"No es que las mujeres no puedan hacer ambas cosas, nuestros cuerpos son increíbles, el hecho es que este mundo no está realmente preparado para que las mujeres prosperen.