Exjugador del Barça, investigado por hacer que su hermano gemelo juegue por él

"Parece surrealista. Me preguntaba si todavía estaría durmiendo. Y comencé a hacer llamadas telefónicas, a hablar con amigos y la noticia es cierta, no lo puedo creer. Nadie lo negó. Supe que tiene un hermano gemelo que también juega al futbol", declaró Florin Prunea, ex jugador y expresidente del Dinamo.

Una fuente de la Federación de Fútbol de Rumanía explicó a iAMsport que "no hay ningún escenario previsto para esta situación. Si el jugador que jugó no es el verdadero, podría haber sanciones. Legalmente, una prueba de ADN puede decidir todo si el resultado es contrario. Por supuesto, el Dínamo nunca tuvo la intención de utilizar el hermano gemelo en lugar del correcto creo que, si el resultado del ADN confirma que es su hermano gemelo, deberían considerar una defensa, considerando que no sabían de esto en relación a la pérdida de partido en la tabla. Habrá que considerar la posibilidad, pero si el Dínamo fue engañado y logra demostrarlo, entonces el riesgo de perder puntos no existe".