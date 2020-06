“Quiero jugar todo, quiero que sea el mejor año en Ajax , anotar goles porque me gusta y a la gente también, tengo mucha hambre de victoria y espero responder dentro de la cancha. Ahora ya estoy muy contento que mi familia va a estar pronto acá y ya no habrá ningún pretexto”.

Álvarez recordó que el primer año en Países Bajos fue difícil porque no tenía a su familia cerca y llegó con temor a Europa, eso derivó en bajar su nivel y estar condenado a la banca.

“Claro que llegué con miedo, como todo jugador nuevo, pero me sentí inmediatamente en casa. Mis compañeros argentinos, que son con los que estoy más tiempo, me ayudaron mucho en todos los sentidos, hablamos español y es más fácil acercarte a ellos y preguntarles cosas, pero después de un año entiendo cómo funciona todo dentro de aquí”.

Los primeros meses fueron buenos y de pronto cambió todo para él, pues Erik Ten Hag decidió no usarlo más en el elenco titular.

“Cuando llegué me sentí muy bien, al ritmo del grupo, jugué partidos importantes, sentí que lo hice muy bien. Después vienen decisiones que no me corresponden y

dejé de jugar, por lo tanto, pierdes mucho ritmo, pero dejo todo lo malo atrás y ahora estoy convencido que esta puede ser una gran temporada para mí”.