Jorge Sánchez admite problemas de comunicación en Ajax: "No entendía que me pedía el DT"

"Aún no puedo tener una conversación muy buena contigo, pero ya te entiendo muchas cosas y en el tema del futbol lo que me indiquen ya lo sé, ya sé un poco más inglés y en estos últimos dos partidos y en los de preparación me he sentido muy bien porque ya entendí lo que quiere el DT de mí, lo que el equipo necesita de mí y ya me considero una persona fuerte en el club", apuntó en entrevista con la web oficial del club de Ámsterdam.