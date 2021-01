El futbolista mexicano Edson Álvarez no oculta su molestia por ser suplente en el Ajax porque, además, los aficionados mexicanos lo atacan en las redes por no jugar con el equipo de la Eredivisie cuando sí lo hace con la Selección Nacional.

"Muchas veces como jugador no te gustan las decisiones, estar en el banco, principalmente a mí me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy y solo me pongo a disposición del equipo para responder y que la gente pueda ver lo que voy a dar", dijo Edson Álvarez en entrevista con el canal de Youtube del Ajax.

"Soy un jugador importante para mi país y en las redes sociales me atacan y preguntan por qué Edson no juega o no tiene minutos si cuando voy a la Selección si me toman en cuenta".

El exjugador del América descartó que esa situación le genere mayor presión.

"No sé si presión, pero si responsabilidad, pero yo no puedo hacer nada, lo doy todo, entreno bien, quiero estar bien para que cuando me toque entrar, pueda responder al Ajax y también lo quiero hacer por mi Selección para que cuando me toque (ser convocado)", aseveró

Álvarez se dijo contento porque finalmente su novia e hija ya están de forma definitiva con él en Holanda.

"Después de casi dos años mi hija y mis esposa llegaron, felicidad y confundido con la situación porque no sé cómo es posible que pase esto, pero finalmente ya están acá", agregó.

En lo que va del 2021, el mexicano apenas ha jugado 34 minutos en la Eredivisie.

Cargando Video... Ajax derrota al Fortuna Sittard y se mantiene como líder