"Yo me fui de mi casa a los 10 años, Pachuca me reclutó a los 10 años. Vivía en casa club de Pachuca, me corren a los 14 o 15 y dije ‘ya no más’, Yo dije ‘ya no la hice’. Cuando me corren fue un bajón emocional de ‘ no sirvo para esto’, me regreso a mi casa, estudio, trabajo, lo que sea, pero futbol ya no más y así pasé 7 u 8 meses. Jugaba en la escuela, en el barrio, en canchitas, hasta que se presentó otra vez la oportunidad. Alguien me vio y me ofreció irme a probar a América", confesó para el youtuber Escorpión Dorado.