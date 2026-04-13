Futbol Dominic Frimpong, futbolista ghanés, es asesinado en un asalto al autobús de su equipo El delantero de 20 años perdió la vida tras ser herido de bala en el ataque que sufrió el Berekum Chelsea.

Video Asesinan a jugador ghanés en asalto al autobús de su equipo

Luto en el futbol. Dominic Frimpong, delantero de 20 años del Berekum Chelsea, murió tras un ataque armado al autobús del equipo, confirmó la Asociación de Futbol de Ghana.

El ataque se dio el domingo 12 de abril en la carretera de Goaso a Bibiani cuando el autobús del Berekum Chelsea regresaba de jugar un partido de la Premier League de Ghana contra el Samartex en Samreboi, al sur del país.

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El Berekum Chelsea revela cómo fue el ataque

El Berekum Chelsea informó que el equipo fue interceptado por “un grupo de ladrones armados que bloquearon la carretera”. En el comunicado, el club detalla que “hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto dispararon contra nuestro autobús mientras el conductor retrocedía”.

Los jugadores, cuerpo técnico y personal huyeron a los arbustos cercanos para protegerse del ataque, pero Dominic Frimpong fue herido gravemente de bala y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano.

La

Asociación

de Futbol de Ghana exige justicia

La Asociación de Futbol de Ghana lamentó la muerte de Frimpong: “Esta pérdida afecta no solo al Berekum Chelsea, sino a todo el futbol ghanés. Dominic era un joven talento cuya dedicación y pasión encarnaban el espíritu de nuestra liga.”